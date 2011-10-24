В ноябре состоятся Винницкие дни моды

В Виннице взносы дизайнеров за участие в Винницких днях моды, которые пройдут 5-6 ноября, будут перечислены реанимационному отделению Центра матери и ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы мероприятия.

В этом году впервые было решено, что своеобразным пропуском для участия в Винницких днях моды, которые будет проходить под патронатом городского головы Владимира ГРОЙСМАНА, станет взнос от каждого дизайнера в размере 2 тысячи гривен. Эти средства сразу же будут перечислены на счет детского реанимационного отделения Центра матери и ребенка.

Планируется, что свои коллекции на протяжении двух дней представят 8 винницких дизайнеров, а перед началом показа жители города будут иметь возможность посетить Showroom и приобрести одежду.