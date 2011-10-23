Представители ВО «Свобода» посадили липовую аллею в Зарванице

В Тернопольской области в Марийском духовном центре в Зарванице представители ВО «Свобода» посадили липовую аллею.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», участие в акции приняли председатель областного совета Алексей КАЙДА, депутаты Тернопольской городского и областного советов от ВО «Свобода», мэр Теребовли, а также епископ Тернопольско-Зборовской епархии Василий СЕМЕНЮК.

«К двадцатилетию Независимости мы подарили 20 лип Марийскому центру. Ведь Зарваница – величественный духовный центр Западного Подолья, которое является для украинского народа форпостом христианской веры и источником животворной силы», – отметил А.КАЙДА.

Владыка В.СЕМЕНЮК выразил благодарность председателю облсовета и его однопартийцам за проявленную инициативу. «Эта аллея, когда вырастет, даст прекрасную тень для людей в жаркие дни во время паломничества», – сказал он.

Справка УНИАН. Марийский духовный центр в Зарванице входит в двадцатку Марийских центров мира. Ежегодно на Всеукраинское паломничество сюда приходят до 100 тысяч человек.