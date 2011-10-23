Два горняка погибли на частной шахте на Луганщине

Два горняка погибли, еще один получил травмы в результате обвала породы на шахте частного предприятия "Нестор и Ко" близ с. Картушино, Антрацитовского р-на Луганской обл., сообщает МЧС Украины.

Обвал произошел сегодня днем. На месте происшествия работали подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы. Тела погибших уже подняты на поверхность.