Два горняка погибли на частной шахте на Луганщине
19:13, 23 октября 2011Общество
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Еще один получил травмы
Два горняка погибли, еще один получил травмы в результате обвала породы на шахте частного предприятия "Нестор и Ко" близ с. Картушино, Антрацитовского р-на Луганской обл., сообщает МЧС Украины.
Обвал произошел сегодня днем. На месте происшествия работали подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы. Тела погибших уже подняты на поверхность.
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