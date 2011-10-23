Два горняка погибли на частной шахте на Луганщине

19:13, 23 октября 2011
Общество
1010

Еще один получил травмы

Два горняка погибли, еще один получил травмы в результате обвала породы на шахте частного предприятия "Нестор и Ко" близ с. Картушино, Антрацитовского р-на Луганской обл., сообщает МЧС Украины.

Обвал произошел сегодня днем. На месте происшествия работали подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы. Тела погибших уже подняты на поверхность.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter