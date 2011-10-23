Янукович вылетел с Кубы в Бразилию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил государственный визит в Республику Куба и отбыл с государственным визитом в Федеративную Республику Бразилия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе, в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ проведет встречи с Президентом Бразилии, председателем Сената Национального Конгресса, руководителями местных органов власти.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности в отраслях сельского хозяйства и здравоохранения.

Президент также встретится с представителями бразильских деловых кругов.

Кроме того, программа визита предусматривает встречу В.ЯНУКОВИЧА с представителями украинской общины Бразилии.