Янукович вылетел с Кубы в Бразилию
18:10, 23 октября 2011Общество
3396
Программа визита
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил государственный визит в Республику Куба и отбыл с государственным визитом в Федеративную Республику Бразилия.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе, в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ проведет встречи с Президентом Бразилии, председателем Сената Национального Конгресса, руководителями местных органов власти.
Планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности в отраслях сельского хозяйства и здравоохранения.
Президент также встретится с представителями бразильских деловых кругов.
Кроме того, программа визита предусматривает встречу В.ЯНУКОВИЧА с представителями украинской общины Бразилии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter