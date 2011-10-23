В Харькове открылось юбилейное - 3333-е - отделение ПриватБанка

19 октября в центре Харькова, в здании легендарного «Госпрома», открылось юбилейное 3333-е в Украине отделение ПриватБанка. В Харькове это уже 150 отделение этого банка.

Одновременно – прямо у входа в новое отделение - была установлена символическая «Счастливая монета» номиналом 3333 копейки. Это первый в Украине «памятник» монете.

На открытие банковского отделения не случайно пришли много пенсионеров и ветеранов – ведь этот филиал станет в первую очередь «социальным» банковским отделением. Ультра-современный даже по европейским меркам банковский офис находится рядом с областным управлением Пенсионного фонда. В нем пенсионеры смогут получить необходимую помощь, консультации, открыть себе пенсионный счет или карту, да и просто получить добрый совет и поддержку от банкиров.

«Очень большое значение мы уделяем обслуживанию пенсионеров», - отметил на открытии нового отделения руководитель Харьковского ГРУ ПриватБанка Андрей ТЕРЕЩЕНКО.

По его совам, по состоянию на 1 сентября с. г. «мы получили статус банка №1 по обслуживанию пенсионеров в Харьковской области – сейчас клиентами банка в регионе являются 134 тысячи пенсионеров».

Как утверждают нумерологи, число 3333 приносит достижения в карьере и успех в финансовых делах. Поэтому, вместе с новым отделением банка в Харькове появилась и новая традиция - к примеру, три раза пройдясь по огромной бронзовой монете или трижды подпрыгнув на ней, можно «зарядить» себя на будущее финансовое благополучие, успешность в карьере и бизнесе. Что первыми и сделали участники церемонии открытия 3333 отделения ПриватБанка.

Напомним, с начала 2011 года сеть филиалов и отделений ПриватБанка в Украине увеличилась на 150 единиц. До конца года банк обещает открыть еще 56 отделений, а в 2012 году банк планирует увеличить свою сеть на 200 отделений.