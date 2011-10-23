Чиновника отдали под суд за 157 га

В Днепропетровской области за незаконную передачу в аренду частному лицу более 157 га земли заказника государственного значения будут судить начальника отдела Госкомзема Васильковского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратура выдвинула должностному лицу обвинения в служебном подлоге и злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 и ч. ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленник выдал частному предпринимателю поддельное удостоверение права на пользование земельным участком, на основании которого последний получил в аренду земельный участок площадью более 157 га для выпаса скота. При этом участок находится на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения. В результате государству нанесен ущерб на сумму почти 147,5 тыс. грн.

Прокуратурой заявлен иск на указанную сумму, а также наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 150 тыс. грн.