Завтра без осадков, ночью туман

Завтра в Украине осадков не ожидается, ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. На Закарпатье и местами в южной части ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

В Киевской области в понедельник ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.