Донецким метростроевцам выдали зарплату за 7 месяцев

Донецким метростроевцам (Трудовому коллективу ООО «Донецкшахтометрострой») по состоянию на 20 октября погасили задолженность по заработной плате за 7 месяцев (с февраля по август 2011 года) и выплатили 20% зарплаты за сентябрь.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации ООО «Донецкшахтометрострой» Василия АНТЮШЕНЮ.

По его словам, остальную часть сентябрьской зарплаты метростроевцам обещают перечислить по мере поступления средств за выполненные работы, причем первоочередно.

В. АНТЮШЕНЯ отметил, что, согласно существующей форме оплаты труда, задолженности по зарплате на предприятии сегодня нет, и до конца октября сентябрьский заработок считается текущими выплатами.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что в настоящее время ситуация в ООО «Донецкшахтометрострой» стабилизировалась, ведутся работы по обслуживанию и поддержанию в безаварийном состоянии уже построенных мощностей донецкого метрополитена – проветриваются выработки, откачивается вода и т.д.

«Конечно же, коллектив обеспокоен будущим метрополитена, - сказал В. АНТЮШЕНЯ, - вопрос продолжения строительства пока не решен. Построенные объекты метрополитена оценивали комиссия Министерства инфраструктуры Украины, специалисты «Харьковметропроекта». Но их выводы еще должны будут рассмотреть на совещании в Киеве с участием всех заинтересованных сторон, там и будет решена дальнейшая судьба одного из самых длительных долгостроев Украины».

Как сообщал УНИАН, из-за полного отсутствия бюджетного финансирования работ ООО «Донецкшахтометрострой» по поддержанию уже построенных мощностей донецкого метрополитена работникам не выплачивали зарплату 7 месяцев (последний заработок им перечислили за февраль 2011 года). Долг метростроевцам по состоянию на 20 сентября составлял 3,3 млн. грн. (трудовой коллектив предприятия насчитывает 202 человека - УНИАН), а с учетом обязательных начислений на зарплату, штрафы и пени, которые насчитываются на просроченные платежи, коммунальные услуги, то вся сумма долга составляет 8 млн. грн.

20 сентября донецкие шахтометростроевцы пикетировали Донецкую облгосадминистрацию, требуя погашение долгов по зарплате.