В Тернополе разыскивают "телефонных милиционеров"

В Тернопольской области разыскивают телефонных мошенников, которые под видом милиционеров требуют у граждан деньги за освобождение их родственников из-под стражи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, неизвестные уже выманили у двух жителей области 6,5 тыс. грн.

В первом случае они позвонили жительнице Почаева и сообщили, что ее сын в милиции, поскольку во время спровоцированной им ссоры повредил чужой ноутбук. Однако сказали, что если мать оперативно перечислит на указанный ими мобильный телефон 5 тыс. грн., то они рассчитаются за уничтоженный компьютер, спасут ее сына от ответственности и освободят из отделения милиции.

При этом мошенники требуют от жертв оставаться с ними на связи все время, чтобы они были в курсе событий и могли влиять на ситуацию с освобождением сына из милиции.

Женщина, которая находилась под постоянным психологическим давлением, выполнила все указания мошенника.

Как рассказал начальник сектора уголовного розыска Кременецкого райотдела внутренних дел Олег МАЦКОВСКИЙ, вскоре в районе произошел аналогичный случай. Только в этот раз жительница Кременца перечислила на неизвестный ей номер 1,4 тыс. грн., поскольку просто не имела больше, хотя мошенники требовали 3 тыс. грн.

По словам О.МАЦКОВСКОГО, в обеих случаях сыновья обманутых женщин не совершали никаких правонарушений. Мошенники просто воспользовались их отсутствием в городе.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.