Меркель о долговом кризисе, еврозоне и "методе базуки"

Ресурсов Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) не хватит, чтобы сдержать распространение европейского бюджетно-долгового кризиса, если соотношение долга к ВВП Испании останется на таком высоком уровне как сейчас. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего выступления перед членами молодежного крыла Христианско-демократического союза, передает Reuters.

В ходе своего выступления немецкий лидер также призвала Испанию удвоить усилия по сокращению уровня государственной задолженности. "Власти Испании уже многое сделали, однако им, по всей видимости, придется сделать еще больше, чтобы восстановить доверие рынков", - отметила она.

При этом А.Меркель высказалась за сохранение еврозоны в ее нынешних пределах, однако в очередной раз отвергла идею выпуска облигаций валютного блока.

"Нам необходимо увеличить объем стабфонда и применить предложенный Дэвидом Кэмероном (премьер-министром Великобритании) метод "базуки", чтобы защитить единую европейскую валюту", - подчеркнула канцлер, уточнив, что соответствующие меры возымеют действие, если все проблемные страны будут скоординированно сокращать объем своих долгов.

"Если они не смогут сбалансировать свои бюджеты, если дефицит их бюджетов останется на уровне 120% от ВВП, как, например, у Италии, тогда степень эффективности механизмов поддержки абсолютно неважна, с ее помощью восстановить доверие рынков к экономике уже не удастся", - констатировала А.Меркель.

Д.Кэмерон использует слово базука в том же значении, что и бывший министр финансов США Генри Полсон, который подразумевал под ним сильные заявления, которые призваны успокоить инвесторов, поясняет РосБизнесКонсалтинг.