Кинофестиваль «Молодость» открылся без красной дорожки

Нынешний международный кинофестиваль "Молодость" открылся 3D-фильмом. Организаторы говорят, что в нынешней 41-й "Молодости" делали ставку не на именитых гостей, а на качественное кино.

Сама церемония открытия фестиваля прошла очень скромно. Вместо привычного Дворца Украина или Кинотеара "Киев" в самом центре столицы "Молодость" открывается в далеко не престижнейшем кинотеатре "Киевская Русь".

Также не было ни традиционной красной дорожки, ни большого количества известных в мире киноперсон, ведь финансово "Молодость" переживает далеко не лучшие времена.

Однако, как говорят сами организаторы фестиваля, гости - это не так важно, ведь основная цель фестиваля - заполнить киноэкраны столицы хорошим кино. И с этой задачей пообещали справиться.

Генеральный директор кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи рассказал, что было отобрано 12 полнометражных шедевров. Также фестиваль предлагает прекрасную программу короткометражных фильмов и даже немое кино.

Фильмом открытия "Молодости" в этом году стала лента польского режиссера Ежи Гоффмана "Варшавская битва 1920".

В фильме рассказывается о польско-советской войне, в результате которой Польша остановила продвижение советских войск на запад а также получила в свое распоряжение территории Западной Украины.

Этот фильм режиссер считает очень символичным именно сейчас, когда Украина активно выражает желание интегрироваться в Европу. Однако отмечает - политическая линия в этом фильме не главная.

"Самое главное - это судьбы людей. Нормальных людей, которые оказались в водовороте этих событий. Событий, вызванных решениями вождей. Почему сейчас, потому что эта тема не существовала у нас после сорок пятого года совсем, а если существовала, то только лишь с точки зрения советских историков", - рассказал режиссер Ежи Гофман.

ТСН