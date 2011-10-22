В Крыму задержан один, а не трое чеченских киллеров

В Крыму в начале октября был задержан 29-летний гражданин России, подозреваемый в причастности к банде уничтоженного в Одессе Аслана Дикаева, занимавшейся заказными убийствами.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД в Автономной Республике Крым Ольга КОНДРАШОВА, комментируя информацию СМИ о задержании на полуострове трех вооруженных мужчин, подозреваемых в причастности к банде А.Дикаева.

«Задержан один, а не три человека», - сказала О.КОНДРАШОВА, отметив, что журналист издания неправильно истолковала ее слова.

Согласно пресс-релизу ГУ МВД в Крыму, 3, 4 и 17 октября в Крыму задержали троих мужчин с оружием и боеприпасами - один из них, уроженец Чеченской Республики, который с осени 2010 года нелегально находится в Украине, подозревается в связях с бандой А.Дикаева. Его задержали 4 октября в Симферополе.

«По месту жительства обнаружены и изъяты граната РГД-5 и 26 грамм наркотического вещества «марихуана». Установлено, что гражданин Б. поддерживает связь с одной из организованных преступных группировок. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его причастности к совершенным преступлениям в Одесской области и связям с А.Дикаевым»,- сказано в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в ночь на 30 сентября с. г. при задержании преступников в перестрелке погибли двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Однако стрелявшие злоумышленники скрылись с места происшествия.

1 октября было установлено, что преступники скрываются на территории одесской гостиницы «Особняк», и была проведена спецоперация по задержанию, в ходе которой милиционеры ликвидировали 2 террористов, в том числе А.Дикаева, третьему удалось скрыться.

3 октября милиция сообщила о задержании еще пятерых участников преступной группировки А.Дикаева.