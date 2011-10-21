Для украинцев провели черту бедности

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Сергей Кондрюк заявляет, что черта бедности в Украине составляет 1025 грн ежемесячного дохода и меньше.

"По последним данным, у нас уровень бедности в Украине 25,4%. Каждый четвертый украинец не имеет возможности заработать себе на жизнь, не говоря уже о членах своей семьи", - сказал Кондрюк.

По его словам, каждая вторая семья с тремя и более детьми живет за чертой бедности.

Кроме того, заместитель главы ФПУ отмечает, что уровень прожиточного минимума сегодня ниже уровня бедности - 985 грн с 1 октября 2011 года.

По словам Кондрюка, трудовые доходы в стране составляют 40%, остальное - "это или социальная помощь, или неизвестно что".

Предполагается, что уровень бедности увеличится до конца года до 26%, сказал профсоюзный деятель.

ТСН