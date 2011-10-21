В Украине выберут лучшего гаишника

Сегодня в Мариуполе стартовал Всеукраинский конкурс на звание лучшего инспектора ГАИ. За титул будут бороться 27 сотрудников Госавтоинспекции всей страны. Конкурс рассчитан на два дня и пройдет в четыре этапа.

Участникам предстоит показать себя в экстремальных ситуациях, доказать умение обращаться с оружием, отличиться в знаниях ПДД и продемонстрировать навыки скоростного вождения.

«Основная цель конкурса — обмен опытом между коллегами из разных уголков страны», — отметил Дмитрий Величко, заместитель начальника УГАИ в Донецкой области.

"Сегодня"