По Севастополю пустят автобусы со Сталиным (фото)

К 70-летию парада 1941 года на Красной площади в Москве Севастополь "порадуют" портретами Сталина на троллейбусах и автобусах, пишет Севастопольская газета.

«Автобусы Победы» также появятся на улицах городов России и в Минске. Организаторы проекта утверждают, что не имеют никакого отношения ни к одной политической силе или партии ни в России, ни в других странах. Деньги на акции собирают через интернет. На страничках в социальных сетях были размещены номера лицевых счетов, на которые активные граждане со всего мира перечисляли средства в поддержку проекта.

«В Севастополе мы ведем переговоры с предприятием «Севтроллейбус» и рекламной фирмой, которая будет обклеивать транспортное средство. Если вдруг со стороны властей или руководства самого предприятия возникнут возражения, то мы договоримся с частными перевозчиками и обклеим автобус, — поделился планами координатор проекта «Автобус Победы» в Севастополе, блоггер Борис Рожин. — Это не важно — на троллейбусе или автобусе будут размещены плакаты. Главное, чтобы люди их увидели и задумались над происходящим в стране».

Как рассказал координатор региональных запусков проекта "Автобус победы"Андрей Блинский, к акции планировали подключить и Киев: "Но там есть определенные сложности. Мы не уверены, что власти пропустят такой автобус, — сказал он. — В Севастополе у нас есть свой оргкомитет, который в большинстве своем состоит из блоггеров-энтузиастов. Мы все просто граждане, связанные одной идеей. У нас даже организации пока нет, но мы над этим работаем».