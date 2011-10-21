Из Ливии на лечение в Киев доставлены 11 раненных повстанцев
14:20, 21 октября 2011Общество
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Информация источника
В ночь на 20 октября в Киев самолетом МЧС на лечение были доставлены 11 ливийских повстанцев.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник, заметив, что все они размещены в центральном военном госпитале Минобороны.
По словам собеседника агентства, самолет украинского МЧС отвозил в Ливию гуманитарный груз, а оттуда забрал людей. По словам источника, такие действия являются законными, поскольку их осуществление регламентируются соответствующим указом главы государства о предоставлении гуманитарной помощи Ливии.
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