Из Ливии на лечение в Киев доставлены 11 раненных повстанцев

В ночь на 20 октября в Киев самолетом МЧС на лечение были доставлены 11 ливийских повстанцев.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, заметив, что все они размещены в центральном военном госпитале Минобороны.

По словам собеседника агентства, самолет украинского МЧС отвозил в Ливию гуманитарный груз, а оттуда забрал людей. По словам источника, такие действия являются законными, поскольку их осуществление регламентируются соответствующим указом главы государства о предоставлении гуманитарной помощи Ливии.