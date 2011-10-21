Эксперты убеждают, что рынок земли пойдет на пользу крестьянам

Сложившаяся в сельском хозяйстве Украины ситуация, при которой те, кто работает на земле, землей не владеют, выгодна крупным игрокам рынка, считает вице-президент Gorshenin Group Алексей ЛЕЩЕНКО.

«В сложившейся ситуации те, кто обрабатывают землю, фактически бесправны. Это дает возможность крупным производителям, хозяйствам, в том числе и при участии иностранного капитала диктовать свои условия, зачастую – кабальные», - заявил А.ЛЕЩЕНКО в ходе круглого стола «Спасет ли Украина Европу от продовольственного кризиса?» в Институте Горшенина в Киеве в четверг.

По его мнению, «при развитом рынке земли, когда земля является товаром, крестьяне имеют больше прав и возможностей диктовать свои условия».

А.ЛЕЩЕНКО также выразил мнение, что земельная реформа призвана устранить многие препятствия, которые мешают в полной мере реализовать потенциал украинского сельского хозяйства.

В то же время, выступая на «круглом столе», народный депутат от НУ-НС Виктор МАТЧУК высказал мнение, что сельское хозяйство Украины имеет огромный потенциал к увеличению продуктивности в несколько раз, а также к снижению себестоимости сельхозпродукции.

«Украина отличается от Европы по ряду параметров. В среднем урожайность сельхозугодьев Украины выше, чем в Европе. Плодородность украинских земель выше. В Украине сохранился высокий логистический потенциал. Если в Европе 50 га - это много, то у нас хозяйство в 200 га становится обычным. Это позволяет использовать другие технологии, более совершенную технику и получать низкую себестоимость конечного продукта», - сказал В.МАТЧУК.

Депутат подчеркнул, что в Европе сельское хозяйство достигло пика продуктивности, когда Украина может увеличить продуктивность в 2-3 раза. "Так что, есть куда расти", - сказал он.

В.МАТЧУК также отметил, что развитие сельского хозяйства поможет решить и множество социальных проблем, в частности, проблемы занятости населения, проживающего в сельской местности.

В свою очередь, советник правления по вопросам сельского хозяйства Credit Agricole Вank Жан-Жак ЭРВЕ считает, что для развития сельского хозяйства Украины необходимы стабильные и единые правила работы рынка.

«Стабильность - это условие номер один для крупных производителей, для тех, кто работает, надо знать, что можно стабильно использовать ресурсы», - сказал он в ходе «круглого стола».

Комментируя ситуацию с дотированием сельского хозяйства в ЕС, Ж.-Ж.ЭРВЕ отметил, что в настоящее время наметилась тенденция к сокращению бюджета на нужды АПК, прежде всего в связи со вступлением в Евросоюз новых членов. Он также напомнил, что сельское хозяйство в Украине развивалось все это время без дотаций. «Не нужно думать, что чем больше дотаций, тем лучше сельское хозяйство», - сказал Ж.-Ж.ЭРВЕ.

Говоря об ограничениях в сфере АПК со стороны государства, глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, президент «Украинской аграрной конфедерации» Леонид КОЗАЧЕНКО отметил, что сельское хозяйство в текущем году могло дать больше поступлений в бюджет от экспорта зерна, чем государство рассчитывало получить в результате действия пошлин.

«Аграрии могли бы дать больше, чем те деньги, которые государство хотело получить от введения ограничений. Это не государство хотело - это кто-то хотел дешевое продовольствие на внутреннем рынке», - сказал он.

Л.КОЗАЧЕНКО положительно оценил отмену экспортных пошлин в текущем и следующем году.

«Мы рады, что Президент отменил пошлины на этот и следующий год. Правда, сначала шла речь об отмене всех пошлин, но потом остались пошлины на ячмень, который нужен только большим компаниям по производству свинины», - добавил Л.КОЗАЧЕНКО.