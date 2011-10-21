Студенты устроили флеш-моб против милицейского произвола

Возле здания Министерства внутренних дел Украины несколько десятков студентов приняли участие во флеш-мобе против “милицейского произвола”.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции требуют от руководства МВД прекратить произвол милиционеров в отделах внутренних дел. Поводом для проведения акции стала смерть в мае 2010 года в Шевченковском райотделе милиции студента Игоря Индило.

В ходе акции двое переодетых “милиционеров” с ружьями били, толкали и провоцировали других участников акции, которые держали в руках плакаты с надписями “Ты под прицелом милиции”. Также студенты держали плакаты с лозунгами: “Долой ментовский “беспредел”, “Милиция убивает – власть покрывает”.

“Случай с Игорем Индило – это не случайность, а тенденция. Это показательный случай того, что происходит в милицейских участках”, - заявил журналистам один из организаторов акции Илья КРОТЕНКО.

Также в акции приняли участие родственники и адвокаты людей, пострадавших от насилия милиционеров.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 мая 2010 года в Шевченковском райотделе милиции погиб студент Киевского профессионально-педагогического колледжа имени А.Макаренко И.Индило. Судебный процесс по этому делу до сих пор продолжается, а ближайшее заседание состоится 24 октября в Деснянском районном суде.