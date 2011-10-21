Кабмин разрешил передавать в концессию ТЭЦ, принадлежащие Нафтогазу

Кабинет министров Украины согласился с инициативой Министерства энергетики и угольной промышленности о включении ряда теплоэлектроцентралей, которые находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины», в перечень объектов, которые могут быть переданы в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

По его словам, в перечень включены теплоэлектроцентрали, работающие на газе, с целью их дальнейшего перевода на сжигание энергетического угля.

«Это ТЭЦ, которые работают на газе. Ключевое условие (передачи их в концессию - УНИАН) – перевод их на уголь», - сказал министр, не уточнив при этом, какие именно ТЭЦ разрешено передать в концессию.

Как сообщал УНИАН. ранее замглавы Минэнергоугля Сергей ЧЕХ сообщил, что министерство направило на рассмотрение правительства предложение передать в концессию целостные имущественные комплексы государственных предприятий «Северодонецкая теплоэлектроцентраль» (Луганская обл.) и «ТЭЦ-2 «Эсхар» (Харьковская обл.). Он отмечал, что передача предприятий в концессию позволит привлечь инвестиции для финансирования проектов по реконструкции ТЭЦ с переводом их на современные технологии сжигания угля, в том числе на водно-угольную смесь.

С.ЧЕХ также не исключил, что в случае одобрения на уровне правительства предложений министерства о передаче ТЭЦ в концессию, соответствующие концессионные конкурсы могут быть объявлены в 2012 году.

Справка УНИАН. В управлении НАК «Нафтогаз Украины» с 2009 года находится 10 ТЭЦ: Северодонецкая, Днепродзержинская, Одесская, Херсонская, Лисичанская, Зуевская, Николаевская, Криворожская теплоэлектроцентрали, ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» и ГП «Крымские генерирующие системы».