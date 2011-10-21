Рекламисты заявляют о дикарских действиях луганских властей

В Луганске проходит передел рынка внешней рекламы путем демонтажа городской властью рекламных щитов подавляющего большинства компаний, которые работали на этом рынке.

Об этом руководитель Ассоциации внешней рекламы Украины (АВРУ) Артем БИДЕНКО заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно информации А.БИДЕНКО, в настоящее время по указанию городских властей в Луганске уже демонтировано 206 конструкций внешней рекламы из 1420. Как отметил А.БИДЕНКО, демонтаж конструкций происходит за счет средств местного бюджета и ведется «совершенно дикарскими методами, когда срезается сам щит, но остается его металлическая подпорка”. При этом, по его словам, речь идет о рекламных носителях компаний, которые были исправными налогоплательщиками в местный бюджет.

По словам А.БИДЕНКО, формальной причиной для демонтажа рекламных носителей стало принятие городской властью Концепции развития внешней рекламы в Луганске на 2011-2016 гг.

Вместе с тем компании-владельцы рекламных щитов еще в начале этого года подали заявления о продлении сроков разрешений на установление биг-бордов, однако только после принятия летом этого года концепции развития рекламы им было отказано в продлении действия документов.

А.БИДЕНКО также отметил, что четыре компании подали в горсовет заявки на размещение рекламы на 400 щитах, которые были демонтированы.

«При этом мы неофициально знаем, что будет подано столько же», - утверждает А.БИДЕНКО.

По его словам, эти компании до этого времени никогда не работали в сфере внешней рекламы.

Как отметил руководитель АВРУ, Ассоциация уже обратилась по поводу действий луганских властей в Генеральную прокуратуру и Антимонопольный комитет Украины; компании, чьи интересы были нарушены при демонтаже биг-бордов, подали в суды одиннадцать исков.