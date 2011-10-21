Бригинец обвиняет КГГА в бездеятельности

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обвиняет Киевскую горгосадминистрацию в бездеятельности в вопросе возвращения исторического дома на улице Трехсвятительской, 7 в городскую собственность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, по его информации, сегодня рейдеры пытаются выселить амбулаторию семейной медицины, которая расположена в этом памятнике культуры и архитектуры, - они приехали на грузовике для погрузки имущества и оборудования амбулатории. Погрузкой занимаются работники ЖЭКа.

Как отметил депутат, формальной причиной выселения амбулатории из помещения является заключение санитарно-эпидемиологической службы, по мнению которой амбулатория размещаться в этом здании не может. Коллектив медицинского заведения считает заключение СЭС подкупленным и оказывает сопротивление выселению.

По словам А.БРИГИНЦА, при предыдущей попытке коммерсантов выселить амбулаторию он требовал от городских властей вмешаться в конфликт и возвратить дом-памятник (в соответствии с приказом Министерства культуры от 7 декабря 2008 года, здание, в котором находится амбулатория, является памятником архитектуры) в городскую собственность.

«Странной кажется политика киевских властей, которые продают привлекательное помещение для медицинского заведения, к тому же памятник, а вместо этого выделяют бюджетные деньги для строительства других амбулаторий”, - отметил депутат.

По его информации, КГГА прекратила оплачивать услуги электроснабжения амбулатории якобы из-за отсутствия соглашения между городом и «Киевэнерго», поэтому еще 19 апреля 2011 года медзаведение отключили от электроэнергии за задолженность в сумме 91 тыс. грн. Кроме того, в этом году амбулатории не включили отопления.

А.БРИГИНЕЦ отметил, что амбулатория семейной медицины и ее предшественники занимают это здание с 1946 года. Заведение медицины обслуживает 7,5 тыс. киевлян, 3 тыс. из которых - пенсионеры и более 500 из них – инвалиды и ветераны войны. В 2009 году здание продали частным структурам, на что был вынесен протест прокурора.

“Киевсовет принял решение об исключении этого объекта из Программы приватизации Киева, но КГГА так и не завершила процесс возвращения исторического дома в городскую собственность”, - заявил А.БРИГИНЕЦ.