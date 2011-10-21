На НСК «Олимпийский» строителя убило бетонной плитой

Во время строительства подземного паркинга на НСК "Олимпийский" на строителя упала бетонная плита. От удара мужчина погиб. Об этом сообщает ТСН.

Известно, что мужчина был 1960-го года, на заработки приехал из Киевской области. За время реконструкции главной футбольной арены Украины это уже седьмая смерть.

Всего было возбуждено четыре уголовных дела за несоблюдение норм технической безопасности. Что стало причиной гибели строителя на этот раз, проверяет прокуратура Печерского района.

"Если будет зафиксировано невыполнение условий технической безопасности должностным лицом, которое должно была организовать надлежащие условия труда, тогда определенно будет возбуждено уголовное дело", - говорит первый заместитель прокурора прокуратуры Печерского района Игорь Сказко.

Строитель Иван рассказывает, что после трагедии сразу пришла охрана и никого не пускала туда.

"Там ​​по технике безопасности что-то было нарушено, ну нет человека и все", - добавил мужчина.