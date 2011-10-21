Милиция закупила у "черных копателей" 8 кг тротила

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области разоблачили трех человек – членов преступной группы, которые искали и продавали оружие и взрывчатку времен Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Группа состояла из трех человек – двоих мужчин и женщины, все жители г.Краматорска, лидер - самый молодой из них, 30 лет, имеет две судимости за неуплату алиментов, последнюю - с реальным сроком наказания.

«Черные копатели», используя профессиональные грунтовые металлодетекторы, искали оружие в лесах Славянского и Краснолиманского районов, где во время войны проходили тяжелые бои. Именно лидер из выкопанных боеприпасов добывал взрывчатое вещество, которое затем реализовывалось.

Чтобы задокументировать преступную деятельность указанной группы, УПОБ провел несколько оперативных закупок и купил у злоумышленников более 8 кг тротила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами»), которой предусмотрено от 2 до 5 лет лишения свободы.

Во время обысков у организатора копателей изъяты три минометные мины, 4 артиллерийских снаряда, 7 гранат и около 3 кг тротила. Оружие и взрывчатка были отправлены на экспертизу, по результатам которой суд принял решение о взятии преступной группы под стражу.

Следствие продолжается, правоохранителям предстоит установить покупателей и выяснить мотивы приобретения ими запрещенных к обращению предметов, заключено в сообщении.