К иску Яценюка против Нацбанка присоединилось около тысячи истцов

К поданному народным депутатом Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ иску к Национальному банку Украины об отмене паспортизации валютно-обменных операций присоединилось еще около тысячи истцов.

Об этом А.ЯЦЕНЮК заявил УНИАН в четверг.

Сегодня, по его словам, состоялось первое заседание суда по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску лидера партии «Фронт Змін», народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА относительно отмены постановления Национального банка Украины о паспортизации валютно-обменных операций.

Суд также обязал Нацбанк до 13 октября опубликовать объявление об обжаловании постановления НБУ №278, которым установлено, что валютно-обменные операции осуществляются только при условии предъявления паспорта.

К делу на стороне А.ЯЦЕНЮКА присоединяется Ассоциация украинских банков, которая представляет интересы 107 банков. В ходатайстве о привлечении АУБ к делу отмечается, что новые правила проведения валютно-обменных операций являются обязательными для исполнения банками, поэтому решение по данному делу может непосредственно повлиять на их права и обязанности.

Суд отказался останавливать действие постановления Нацбанка о паспортизации валютно-обменных операций до завершения рассмотрения дела и принятия решения. Он мотивировал это решение недостаточностью доказательств того, что постановление НБУ несет очевидный вред правам, свободам и интересам граждан Украины.

Лидер «Фронта Змін» обжаловал это решение в Киевском апелляционном административном суде.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).