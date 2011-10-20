Работник ювелирного магазина украл 200 изделий

В Херсоне работник ювелирного магазина украл из него ювелирных изделий на 340 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, директор ювелирного магазина, находящегося в центре города, заявила в милицию о краже более 200 ювелирных изделий.

На месте происшествия оперативники обнаружили разбитое окно, распиленную решетку и сломанный сейф. Однако при осмотре было установлено, что окно разбили изнутри. Также вызвал подозрение тот факт, что при взломе не сработала установленная в магазине сигнализация.

В результате расследования был задержан 40-летний работник магазина, который, в частности, закрывал магазин и ставил его под сигнализацию.

При проведении обыска в его гараже оперативники обнаружили украденные изделия. Мужчина сознался в совершении преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 185 УК (кража).