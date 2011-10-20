За убийство матери дончанин получил 10 лет тюрьмы

В Донецкой области Марьинский районный суд вынес приговор в отношении 31-летнего жителя г.Красногоровки, назначив ему наказание в виде 10 лет лишения свободы за убийство своей матери.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественности Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил свою 64-летнюю мать. Он официально нигде не работал и часто конфликтовал с матерью.

Суд, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.115 ч.1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), посчитал, что его исправление и перевоспитание невозможно без изоляции от общества и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.