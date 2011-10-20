СМИ: Социальная карта киевлянина ограничит права приезжих

Цель социальной карточки киевлянина, которую Киевская городская государственная администрация обещает ввести в ближайшее время, — отделить иногородних, живущих в Киеве, от льгот, предоставляющихся столичными властями.

Как заявил Weekly.ua заместитель главы столичной горадминистрации Руслан КРАМАРЕНКО: «На сегодняшний день учет льготников, привилегии которых покрывает государство, ведется, исходя из расчетных чисел, согласно которым население Киева составляет 2,8 млн. человек, именно столько зарегистрировано в нем официально. Но ведь реально в Киеве живет значительно больше людей! Никто даже не возьмется подсчитать их количество. Например, исходя из объемов потребления хлеба и соли в городе, выходит цифра в 4,1 млн. жителей. Из-за неучтенных киевлян коммунальные предприятия несут убытки, которые мы не можем покрывать. Вполне логично будет, если льготы, которые выплачиваются городской властью, были бы адресно направлены на киевлян. А для приезжих такая карточка станет стимулом получать регистрацию в столице».

По замыслу КГГА, на карточке должны были аккумулироваться средства, адресно выделяемые государством на самые разнообразные нужды: от образования до лечения. Но поскольку эти средства может распределять только государство, а в ведении горадминистрации находятся лишь те льготы, которые она сама предоставляет, то на первом этапе введения социальной карты киевлянина она будет лишь бесплатным проездным, который будет выдаваться льготникам органами социальной защиты.

Эксперимент «Социальная карточка» уже был внедрен в Днепродзержинске в 2005 году. Карточками здешние льготники расплачиваются в общественном транспорте, используя специальные терминалы. Как уверяют городские власти, уже через несколько месяцев после введения карточек оказалось, что фактический объем перевозок льготников в городе в три с половиной раза ниже, чем ранее заявлялось коммунальщиками. Сегодня в городе карточками пользуются около 60 тыс. жителей. Кроме бесплатного проезда в транспорте ими можно расплатиться за мелкие коммунальные услуги, например, оплатить пользование лифтом.