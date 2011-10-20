В Киеве ищут педофила (фоторобот)

В Соломенском районе Киева развесили фотороботы мужчины, который подозревается в развращении несовершеннолетних.

"На самом деле мы разыскиваем мужчину по подозрению в очень тяжелом преступлении, но пока это вся информация, которую мы можем сообщить", - сказала "Сегодня" пресс-офицер Соломенского района Ирина Биба. Правохранители просят жителей быть осторожными, а родителей внимательно следить за детьми.

Фотороботы развешены на улицах Гарматной, Машиностроительной и проспекте Комарова.