В Киеве ищут педофила (фоторобот)
16:55, 20 октября 2011Общество
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Родителей просят следить за детьми
В Соломенском районе Киева развесили фотороботы мужчины, который подозревается в развращении несовершеннолетних.
"На самом деле мы разыскиваем мужчину по подозрению в очень тяжелом преступлении, но пока это вся информация, которую мы можем сообщить", - сказала "Сегодня" пресс-офицер Соломенского района Ирина Биба. Правохранители просят жителей быть осторожными, а родителей внимательно следить за детьми.
Фотороботы развешены на улицах Гарматной, Машиностроительной и проспекте Комарова.
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