Укрзализныця жалуется на убытки в 4,5 млрд

Общие убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок за 9 месяцев т.г. составят, по ожидаемым данным, 4,5 млрд. грн., в том числе в пригородном сообщении - 2,4 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2011 года услугами железных дорог воспользовались 382,1 млн. пассажиров, что больше запланированного на 0,7%, и прошлогоднего уровня - на 0,8%. По ожидаемым данным, доходы от пассажирских перевозок составят 4,7 млрд. грн., расходы - 9,2 млрд. грн.

Напомним, в ведомстве отмечают неудовлетворительный уровень компенсаций за перевозку льготных категорий населения. С января по сентябрь 2011 г. железными дорогами Украины перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 434 млн. 800 тыс. грн, а компенсации получено лишь 26,7% от необходимой суммы.

Традиционно крупнейшими должниками являются областные государственные администрации, общий долг которых перед железными составляет свыше 191 млн. грн.

Как отмечают в "Укрзализныце", постоянная задолженность железных дорог Украины за перевозку льготников сохраняется из года в год и не позволяет своевременно и в необходимом количестве обновлять подвижной состав, который на 86% является морально устаревшим и физически изношенным.