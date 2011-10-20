«Киевпастранс» обвиняют в упадке общественного транспорта

Именно КП «Киевпастранс» несет ответственность за упадок общественного транспорта в Киеве. Такое мнение в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум» высказал председатель Киевской организации перевозчиков-работодателей «Столица» Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

«В 1991 году на маршруты города Киева в общем режиме (тогда маршрутного такси ещё не было) выходило 1240 автобусов, сегодня – менее трёхсот. Работало 850 троллейбусов, сегодня – менее трехсот, 550 вагонов трамвайных, сегодня – менее 300», – отметил В.ЛИПЕЦКИЙ.

По словам представителя перевозчиков, нишу с сокращением регулярного общественного транспорта, заняли около 2500 маршрутных такси.

«И третья часть маршруток Киева – это работает «Киевпастранс», – отметил В.ЛИПЕЦКИЙ. – Притом работает чем – более 300 автобусов большой вместимости, которые должны работать в обычном режиме на автобусных маршрутах».

В свою очередь первый заместитель начальника Главного управления транспорта и связи КГГА Иван ШПИЛЕВОЙ подтвердил намерениестоличных властей со временем отказаться от маршрутных такси и развивать регулярный общественный транспорт большой и сверхбольшой вместимости.

«Нет ни одной европейской страны, где работают маршрутные таксомоторы в центре столицы. На сегодняшний день мы предоставляем приоритет развитию общественного транспорта большой и сверхбольшой вместимости», – отметил чиновник в эфире «Киевского форума».

Он также предложил частным перевозчикам не сопротивляться изменениям, а «на тендерной основе получить право на работу на регулярных маршрутах, и работать в том режиме, в котором сейчас работает «Киевпастранс».

Однако, на вопросы участников «Киевского форума» о том, когда был проведён последний такой тендер, И.ШПИЛЕВОЙ ответил, что «давно».

«Это связано с тем, что на сегодня проводится работа по оптимизации маршрутной сети и обследованию пассажиропотоков. В результате которого будет принято соответствующее решение о целесообразности наличия автобусов большой и сверхбольшой вместимости или тех или иных маршрутов», – подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ пообещал в течение следующих восьми месяцев увеличить автобусный парк столицы на 70 % и наполовину обновить троллейбусный парк. По условиям контракта с ЕБРР, до конца года КП «Киевпастранс» получит 33 новых автобуса и 20 троллейбусов европейского образца.

Всего, по словам А.ПОПОВА, город до лета 2012 года закупит 185 автобусов и 202 троллейбуса.