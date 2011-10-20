Мошенница украла у пенсионера 30 тысяч гривен

В Днепропетровской области милиция ищет мошенницу, которая 19 октября украла у пенсионера 30 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Вчера к работникам Баглейского райотдела милиции Днепродзержинского городского управления обратился 83-летний пенсионер и сообщил о том, что около 16.00 в его жилище пришла неизвестная женщина и, представившись знакомой его дочери, которая находится на лечении в психиатрической больнице, попросила 200 грн. для больной. Пострадавший подошел к шкафу, где хранились деньги, но в последний момент передумал, и приказал женщине выйти из квартиры. Уходя, неизвестная попросила воды, а когда пенсионер отвлекся, похитила из шкафа 15 тыс. 900 грн., 10 тыс. российских рублей и 1 тыс. 200 долларов США.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).