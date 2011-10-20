В Киеве задержали двух российских «воров в законе»

Работники киевского Управления по борьбе с организованной преступностью задержали двух российских «воров в законе», известных в криминальных кругах по прозвищам Вадик Краснодарский и Кащей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по словам последних, они приехали в Украину как туристы.

Однако, согласно оперативным данным, задержанные являются «коронованными авторитетами», влияют на криминогенную ситуацию отдельных регионов соседнего государства и в Киев прибыли с целью установления контроля над действующими преступными элементами. Также эти лица намерены создать группировку по этническому принципу с международными связями для совершения квалифицированного мошенничества и разбойных нападений.

В отношении Вадика Краснодарского и Кащея составлен административный протокол по ст.185 КУаП и решается вопрос о выдворении их за пределы Украины с запрещением въезда сроком на 5 лет.

В общей сложности с начала года спецподразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД, кроме упомянутых, пресечена противоправная деятельность шести «воров в законе», трое из которых выдворены из Украины, один арестован за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в отношении пятого решается вопрос об экстрадиции в Испанию, шестой проходит по уголовному делу.