Ющенко: Кремль подобрал ключ к Украине

Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что подписанием зоны свободной торговли с СНГ Украина закрыла для себя двери в торговый союз с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью журналистам.

«Так же, как Харьковские соглашения закрыли нашу интеграцию в безопасность Европу, так и Санкт-Петербургские соглашения закрывают нашу интеграцию в Европейское торговое пространство», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он выразил сожаление, что Украина пошла на этот шаг в момент, когда была так близка к созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

При этом он подчеркнул, что как экономист, может утверждать, что на одной территории двух зон свободной торговли существовать не может. «В декабре Украина еще может подписать политическую ассоциацию с ЕС, но уже без ЗСТ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он называет это неправильным шагом, поскольку европейский рынок для Украины намного перспективнее российского. По его словам, дальше, чем Украина уже присутствует на российском рынке, ее уже никто не пустит, а рынок ЕС открыт для Украины только на 3-4% и есть большой потенциал для продвижения.

«Украина для себя закрыла двери для создания ЗСТ с ЕС и в основе лежат газовые соглашения 2009 года», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он не исключает, что после этого будет стоять вопрос о вхождении Украины в таможенный, а затем и валютный союз, сдача украинской ГТС, и только после этого Украина получит скидку на газ. «Газовое соглашение (2009 года) стало тем ключом, который глубоко ранил внешнюю и внутреннюю политику Украины», - сказал он, добавив, что это соглашение является кремлевским сценарием капитуляции Украины. «Газовая зависимость - это Ахиллесова пята внешней политики Украины, и московское соглашение принесло наиболее совершенный кремлевский проект», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года. Также во время совместной пресс-конференции глав правительств СНГ по итогам подписания договора Н.АЗАРОВ отметил, что договор – несовершенный, он имеет недостатки, но в соглашении заложены временные нормы, на протяжении срока действия которых недостатки будут ликвидированы.

В свою очередь, премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что подписание договора не противоречит принципам Всемирной торговой организации, членами которой среди стран СНГ является Украина, Киргизия, Молдова и Армения.