Крым хочет за Черноморский флот 40 миллионов
Как подсчитать потери местных бюджетов
Ежегодная компенсация регионам Крымской автономии за базирование на их территории Черноморского флота России должна составлять не менее 39,4 млн. грн., считает Министерство финансов Крыма.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.
«При этом в настоящее время в проекте государственного бюджета на 2012 год Министерством финансов Украины заложена компенсация только бюджетам Феодосии (1,8 млн. грн.) и Симферопольского района (0,5 млн. грн)», - сказано в сообщении. Крымский Минфин полагает, что деньги должны получать еще 10 регионов автономии.
Методика расчета потерь местных бюджетов находится в стадии утверждения в Кабинете министров Украины. «Однако в предложенной редакции документа предусмотрен расчет потерь только по земельным участкам с проведенной денежной оценкой. Учитывая, что большинство земельных участков ЧФ РФ находятся за границами населенных пунктов, денежная оценка по ним не проводилась. На данные цели необходимо 3,3 млн. грн.», - заявили в крымском правительстве.
В сообщении говорится, что для получения дотации из госбюджета на компенсацию потерь целесообразно провести денежную оценку этих участков за счет привлечения средств спецфонда по охране и рациональному использованию земель.
«При достаточно небольших затратах бюджеты регионов могут получить значительные суммы компенсации. Так, в Бахчисарайском районе при затратах на денежную оценку в 46,7 тыс. грн. расчетная сумма ежегодной компенсации составит 479 тыс. грн., в Джанкойском районе - 12,5 тыс. грн. и 114,4 тыс. грн., Ленинском районе - 2,9 млн. грн. и 27 млн. грн. и так далее», - подчеркнули в Совмине Крыма.
Часть средств - на софинансирование расходов будет предусмотрена субвенция в размере 450 тыс. грн. - будет выделена из республиканского бюджета на ближайшей сессии крымского парламента.
Как сообщал УНИАН, Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в апреле 2010-го договорились о продлении пребывания российского флота в Крыму до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку в цене российского газа для Украины на протяжении десяти лет.