ФГИУ отдает на приватизацию ряд обогатительных фабрик
03:34, 20 октября 2011Общество
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Официальное сообщение
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень объектов групп В и Г, подлежащих подготовке к продаже в 2011 году, целостные имущественные комплексы обогатительных фабрик "Узловская", "Украина", "Красная звезда", "Комсомольская", "Россия".
Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации".
Согласно сообщению, Фонд госимущества также включил в перечень объектов групп В и Г, подлежащих подготовке к продаже в 2011 году, ОАО "Управление материально-технического обеспечения и сбыта продукции "Донецкугольобогащение".
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