В бункере УПА обнаружили боевую мину

01:34, 20 октября 2011
Общество
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Боевую мину времен Второй мировой войны обнаружил житель Ровенской области в землянке-макете крыивки (бункера) УПА близ села Мосты Здолбуновского района.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды Управления МЧС в Ровенской области.

Опасный предмет был размещен среди экспонатов крыивки. Сама крыивка построена в память воинов Украинской повстанческой армии.

Место выявления взрывоопасного предмета взято под охрану работниками Здолбуновского районного отдела УМВД.

Подана заявка на обезвреживание мины, отмечается в сообщении.

 

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