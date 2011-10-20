В бункере УПА обнаружили боевую мину
01:34, 20 октября 2011Общество
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Боевую мину времен Второй мировой войны обнаружил житель Ровенской области в землянке-макете крыивки (бункера) УПА близ села Мосты Здолбуновского района.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды Управления МЧС в Ровенской области.
Опасный предмет был размещен среди экспонатов крыивки. Сама крыивка построена в память воинов Украинской повстанческой армии.
Место выявления взрывоопасного предмета взято под охрану работниками Здолбуновского районного отдела УМВД.
Подана заявка на обезвреживание мины, отмечается в сообщении.
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