В бункере УПА обнаружили боевую мину

Боевую мину времен Второй мировой войны обнаружил житель Ровенской области в землянке-макете крыивки (бункера) УПА близ села Мосты Здолбуновского района. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды Управления МЧС в Ровенской области. Опасный предмет был размещен среди экспонатов крыивки. Сама крыивка построена в память воинов Украинской повстанческой армии. Место выявления взрывоопасного предмета взято под охрану работниками Здолбуновского районного отдела УМВД. Подана заявка на обезвреживание мины, отмечается в сообщении.

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