Колесников развел руками: всех богатых болельщиков Евро Донецк не разместит

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ уверен, что донецкий аэропорт станет одним из лучших в Восточной Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил журналистам во время своего визита на открытие отеля «Shakhtar Plaza».

По словам вице-премьера, Донецк не сможет полностью обеспечить четырех- и пятизвездочными номерами всех желающих приехать на Евро-2012, поэтому в городе должен быть построен аэропорт высокого класса.

«Я был на полуфинальном матче между Россией и Испанией прошлого чемпионата Европы. Вена все-таки туристический центр мирового уровня, но мест уже не было за год. И все российские болельщики, которые могут позволить себе купить весь гостиничный фонд Вены в собственность, ходили вокруг «Империала», сидели в кафе. Всех поместить не удастся. Но город и область сделали максимум. Поэтому наша задача - построить аэропорт, чтобы его не называли ларьком. Дончанам не будет стыдно, это будет один из лучших аэропортов Восточной Европы по всем показателям», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также добавил, что донецкий аэропорт будет единственным в Украине приспособленным для посадки при нулевой видимости.

«Будет максимальное количество чартерных рейсов, мы сможем принимать 3100 пассажиров в час. Такого нет даже в «Борисполе». Всех богатых болельщиков мы поселить не сможем, но мы проведем логистику и автобусную, и авиационную. Я думаю, все должны быть довольны», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, в донецком аэропорту 26 июля 2011 года была введена в эксплуатацию новая современная взлетно-посадочная полоса. Новый терминал международного аэропорта планируется построить к 28 декабря нынешнего года. Для полетов авиакомпаний терминал намерены открыть в марте 2012 года.

Справка УНИАН. Проект реконструкции КП «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство новой современной взлетно-посадочной полосы, аэродромно-диспетчерской вышки, перронов, а также строительство нового терминала и реконструкцию старого. Комплекс нового терминала будет оснащен эстакадой, многоуровневым паркингом и автостанцией.

Пропускная способность нового терминала – свыше 3 млн. пассажиров в год. Общая его площадь – 58 тыс. кв. м, площадь залов ожидания – 18 тыс. кв. м, площадь под коммерческие объекты – 10 тыс. кв. м.