Облсовет: пенсионеры цинично обмануты

Львовский облсовет принял заявление к Президенту и ВР по поводу антиконституционности пенсионной реформы

18 октября депутаты Львовского областного совета приняли на сессии заявление к Президенту Украины и Верховной Раде по поводу антиконституционности пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, за заявление проголосовали 73 депутата.

Решение направят в районные советы и городские советы городов областного значения Львовской области с предложением поддержать заявление.

В заявлении отмечается, что «Верховная Рада Украины, вопреки здравой логике и ряду положений Конституции Украины, приняла Закон “О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы”. А уже 9 сентября этот закон срочно был подписан Президентом Украины и опубликован в средствах массовой информации. Этот закон абсолютно несправедливо разделяет пенсионеров на “белых” и “черных”. Так как новые нормы вступают в силу с 30 сентября этого года, то все те, кто выйдет на пенсию после этой даты, будут в гораздо худшем материальном положении, чем те, кто стал пенсионером даже на день раньше”.

Депутаты облсовета заявляют, что „уже в октябре около 3 тысяч жителей Львовщины, которые выйдут на пенсию, почувствуют на себе это “улучшение жизни уже сегодня”, которое им обещал Виктор ЯНУКОВИЧ. В целом же на Львовщине, в соответствии с данными статистики, ежегодно на пенсию выходят около 38 тысяч граждан. Все они, начиная с 1 октября 2011 года, будут цинично обмануты нынешней властью”.

«Львовский областной совет заявляет, что эта реформа является ни чем иным, как ограблением украинского народа, поскольку в будущем предусматривает лишение большей части украинцев средств для жизни по достижении пенсионного возраста. Также Львовский областной совет обращается к Верховной Раде Украины и Президенту Украины с требованием немедленной разработки настоящей пенсионной реформы в пределах широкой реформы экономики Украины», - говорится в заявлении.