Обвинение завершило допрос Пукача по делу Гонгадзе

Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение уголовного дела против Алексея Пукача по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе на 20 октября.

Об этом сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы Валентина Теличенко, информирует ТСН.

Суд продолжит слушание дела с 10:30.

На заседании в пятницу, 14 октября, шел допрос подсудимого, в частности, свои вопросы к нему закончила задавать Теличенко, после чего допрос продолжил один из пострадавших по этому делу - журналист Алексей Подольский.

По словам адвоката, показания подсудимого подтвердили наличие в этом деле процессуальных нарушений, о которых она и ее подзащитная говорили еще на стадии досудебного следствия и на основании которых они обращались в Генпрокуратуру с ходатайством об отводе следователя.

По прогнозам Теличенко, после вопросов Подольского стороны процесса займутся устранением противоречий в показаниях Пукача, которые он дал на досудебном следствии, с показаниями на судебном следствии.

В то же время адвокат подчеркнула, что, скорее всего, суд не будет проводить допрос Мирославы Гонгадзе, которая находится в США, всего лишь зачитает показания, данные ею на досудебном следствии.

Как известно, досудебным следствием по делу было установлено, что Пукач, будучи должностным лицом, во исполнение приказов и указаний тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц в мае-сентябре 2000 года превысил служебные полномочия в отношении журналиста Подольского и Гонгадзе и 17 сентября 2000 года совершил убийство последнего.