В Сирии погибла украинка

В Сирии сегодня погибла украинка.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Александра ДИКУСАРОВА.

«По сообщению Посольства Украины в Сирийской Арабской Республике, 17 октября с.г. около 13:30 по киевскому времени в результате перестрелки в г. Хомс погибла гражданка Украины», - говорится в сообщении.

Посольством Украины в Сирии установлен контакт с родственниками погибшей, которые также проживают в этой стране, отметили в МИД. «В сотрудничестве с правоохранительными органами Сирии принимаются меры по уточнению обстоятельств гибели гражданки Украины», - добавили в ведомстве.

Также МИД сообщил, что дело находится на контроле в Департаменте консульской службы и Посольстве Украины в Сирии.