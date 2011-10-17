Журналистам показали Ландика

Сегодня двум представителям журналистской делегации разрешили посмотреть на депутата Луганского городского совета Романа Ландика через окошко комнаты, где он беседовал со своим адвокатом и изучал материалы уголовного дела. Об этом информирует ТСН.

"Он сидел к нам лицом и что-то читал, да, это тот самый Роман Ландик", - подтвердил один из журналистов Лайсман Путкарадзе.

В следственном изоляторе заявили, что вечером 14 октября Ландик находился в своей камере в СИЗО, и видеть его в городе не могли."С 24 сентября Роман Ландик покидал СИЗО один раз - 26 сентября, когда его возили в суд для определения меры пресечения", - утверждает начальник Луганского СИЗО Ярослав Мазанов.

Мазанов также рассказал об условиях содержания Ландика: он находится в четырехместной камере, еще с тремя заключенными. "Отношения с ними нормальные, ровные. Он вообще не конфликтный", - считает Мазанов.

По его словам, лишь однажды Ландик пытался спровоцировать конфликт с младшим инспектором, и получил за это взыскание: "Когда человек привыкает жить в комфорте, естественно, что здесь у него нервы на пределе и не выдерживают".

Мазанов рассказал, что родные передали Ландику телевизор. Задержанный получает трехразовое питание и раз в неделю ходит в баню. По прибытии из Харьковского СИЗО он жаловался на бронхит, но получил лечение, и сейчас его состояние здоровья в норме.

Начальник СИЗО также сообщил, что следствие подходит к концу, и в настоящее время Ландик изучает материалы уголовного дела.

Напомним, 16 октября один из луганских сайтов выдал сенсационное заявление местного правозащитника Константина Реуцкого о том, что Ландик разгуливал по городу. В милиции заявили, что веселый Ландик на улице просто "померещился".

Романа Ландика обвиняют в хулиганстве. Скандал вспыхнул после того, как в интернет попало видео, на котором Ландик в ресторане бросается с кулаками на молодую девушку, а позже начинает таскать ее за волосы по полу.

В июле Ландика задержали в российском Краснодаре, как потом объяснили в прокуратуре РФ, "в связи с его нахождением в межгосударственном розыске". Через некоторое время Россия экстрадировала Ландика в Украину.