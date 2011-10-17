27 октября в Национальной опере - уникальный концерт

27 октября в 19.00 в Национальной опере имени Тараса Шевченко состоится концерт – инаугурация международного Оркестра молодых одаренных исполнителей I, CULTURE Orchestra, с которого начнется европейское гастрольное турне коллектива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил директор Польского института в Украине Ярослав ГОДУН.

Он напомнил, что I, CULTURE Orchestra – уникальная инициатива Института Адама Мицкевича, один из важнейших проектов Программы I, CULTURE в рамках председательства Польши в Совете ЕС под почетным патронатом Президента Республики Польша Бронислава КОМОРОВСКОГО, который призван объединить молодую музыкальную элиту стран – членов программы ЕС «Восточное партнерство». По словам Я.ГОДУНА, этот международный коллектив продолжает традицию создания творческих музыкальных объединений – Молодежного оркестра Европейского Союза и West-Eastern Divan Orchestra.

В основной состав I, CULTURE Orchestra вошли более ста молодых музыкантов из стран Восточной Европы, из них 14 – украинцы.

По словам дирижера I, CULTURE Orchestra, маэстро Павела КОТЛЯ, музыкантов в состав оркестра отобрало международного жюри по итогам национальных прослушиваний. Также благодаря участию в проекте молодые исполнители получили возможность пройти стажировку у самых известных маэстро мира.

П.КОТЛЯ подчеркнул, что Украина со своим музыкальным наследием имеет для Польши «огромное значение».

«Нашей целью было показать, что Европа не заканчивается на восточной границе Польши, а протягивается вплоть до Кавказа, и на этой территории происходят важные события как в политическом, так и в культурном, историческом измерении. Поэтому мы вместе с Институтом Адама Мицкевича приложили все усилия, чтобы представить этот проект в лучших залах Европы», – сказал П.КОТЛЯ.

По его словам, об I, CULTURE Orchestra уже пишут самые авторитетные музыкальные журналы Европы. Его выступления услышат почти 20 тысяч слушателей в самых престижных залах, в частности, в Берлинской филармонии, Palais des aux-Arts в Брюсселе, Royal Festival Hall в Лондоне, Teatro Real в Мадриде и в Национальной филармонии в Варшаве.

В концертную программу, с которой будет выступать оркестр, вошли произведения выдающихся композиторов, среди которых Кароль Шимановский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович.

Солист оркестра – пианист Петер ЯБЛОНСКИЙ.

В свою очередь, директор Национальной оперы Украины Петр ЧУПРИНА отметил, что Польша – это страна высокой музыкальной культуры. Он также выразил убеждение, что оркестр выступит с большим успехом.

На концерт I, CULTURE Orchestra в Национальной опере 27 октября приглашены известные политические, общественные деятели Украины, а также представители дипломатического корпуса.

П.ЧУПРИНА также сообщил, что билеты на концерт недорогие: от 10 до 150 грн. По его словам, цены такие демократические, поскольку проект задуман, скорее, как имиджевый, нежели коммерческий.