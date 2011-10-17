В Луганске без тепла остались 27 детсадов

В Луганске из-за долгов КП «Теплокоммунэнерго» перед ООО «Луганское энергетическое объединение» без тепла остались 27 детсадов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, об этом заявила начальник управления ЖКХ Светлана СУКАЧ.

Согласно сообщению, на утро 17 октября подключены к теплу 697 жилых домов, 32 детских сада из 59-ти и 34 лечебных учреждения. Из 129 котельных ЛГКП «Теплокоммунэнерго» на сегодняшний день в работе 77.

По словам С.СУКАЧ, «на данный момент мы не можем запустить 19 котельных из-за того, что в них ограничено электроснабжение со стороны «Луганского энергетического объединения». Сейчас этот вопрос решается, ведутся переговоры и, возможно, уже к вечеру войдут в работу и эти котельные. Технически город полностью готов принять теплоноситель и в 10-дневный срок Луганск будет с теплом».

Как- рассказала С.СУКАЧ, «ЛЭО» ограничило поставку электроэнергии в связи с тем, что тепловики рассчитались на 48%.

В то же время, пресс-секретарь «ЛЭО» Виктория КОЛОМЕЕЦ сообщила УНИАН, что данные управления ЖКХ не соответствуют действительности.

«Ни одну котельную из-за долгов «Теплокоммунэнерго» мы не отключали. Есть предписание прокурора, запрещающее это делать. По городу от электроснабжения отключены 19 объектов, входящие в состав «Теплокоммунэнерго». Это не котельные, а складские помещения, какие-то пристройки. Из котельных отключены только те, которые не получили разрешение Горгоспромнадзора, мы их просто не имеем права подключать», - сказала В. КОЛОМЕЕЦ.

Как сообщал УНИАН, у «ЛЭО» возникли трудности в подготовке энергетического оборудования к зиме из-за долгов предприятий ЖКХ перед компанией в сумме 719 млн. грн. Долг ЛГКП «Теплокоммунэнерго» перед компанией превышает 63 млн. грн.