Луганские чернобыльцы устали сидеть в палатках незамеченными

Сегодня совет председателей Луганской областной организации «Союз Чернобыль» принял решение демонтировать палаточный городок в сквере около здания облгосадминистрации, который был установлен в сентябре в знак протеста против отмены льгот.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель организации Иван ВОЛЧАНСКИЙ.

Он отметил, что чернобыльцы акцию не прекращают, а приостанавливают.

По словам И.ВОЛЧАНСКОГО, решение о демонтаже палаток было принято не только в связи с резким похолоданием, но и потому, что «нет смысла сидеть в палатках, когда на тебя никто не реагирует».

Он также сообщил, что 20 октября в Киеве состоится заседание центрального совета областных чернобыльских организаций, на котором будет решаться вопрос о дальнейшей тактике отстаивания прав чернобыльцев.

По мнению И.ВОЛЧАНСКОГО, бессмысленно проводить акции протеста в областях, необходимо организовать масштабную акцию в Киеве.

Как сообщал УНИАН, акция протеста чернобыльцы начали 20 сентября митингом возле Луганской облгосадминистрации. В акции приняли участие около тысячи человек. Участники митинга требовали от Президента наложить мораторий на внесение каких-либо изменений в Закон Украины №796-ХІІ «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

На следующий день в сквере у здания облгосадминистрации участники акции разбили палаточный городок.