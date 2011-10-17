Задержанный за убийство педофил сбежал из больницы

В Запорожской области ночью совершил побег из больницы 40-летний мужчина, который 11 июля 2011 г. в Днепрорудном изнасиловал 13-летнюю школьницу, убил ее подругу и был задержан сотрудниками милиции, когда, пытаясь скрыться от правоохранителей, выпрыгнул с 4-го этажа и получил перелом обеих ног и травму позвоночника.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, побег был совершен из одной из Днепрорудненской горбольницы, где злоумышленник находился на стационарном лечении под охраной правоохранителей.

Обстоятельства побега сейчас устанавливаются, для поимки преступника в регионе введен в действие план «Сирена».

Как сообщил УНИАН, вечером 11 июля 2011 г. в Васильевский райотдел ГУМВД Украины в Запорожской области поступила информация о том, что в одной из квартир многоэтажного дома в центре г. Днепрорудный обнаружен труп 13-летней девушки. Выехав на место происшествия, сотрудники милиции установили, что преступление совершил 40-летний уроженец Азербайджана.

По данным отдела связей с общественностью Запорожского главка милиции, мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей знакомой, попытался изнасиловать ее подругу, но девочка начала сопротивляться и получила несколько ножевых ранений, от которых скончалась на месте.

Пытаясь убежать через балкон, педофил сорвался с 4-го этажа и получил перелом обеих ног и травму позвоночника, был задержан и доставлен в реанимационное отделение одной больницы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей в качестве наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.