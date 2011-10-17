Попов велел держать цены в аптеках во время эпидемии

Глава КГГА Александр Попов распорядился любыми законными методами не допустить повышение цен в аптеках Киева в период ожидаемого осеннего всплеска вирусных заболеваний.

По информации источника в КГГА, на совещании в ходе которого предварительно обсуждался вопрос готовности медучреждений столицы к вероятному всплеску ОРЗ, Александру Попову были предоставлены отчеты по уровню цен на лекарства по прошлым годам.

Отметив, что в периоды всплеска ОРЗ и эпидемий у оптовых поставщиков и в розничной сети традиционно растут цены на наиболее популярные лекарства, Попов дал устное распоряжение сделать все возможное, но не допустить подобного в нынешнем году.

В ходе совещания говорилось о том, что город должен провести переговоры с фармзаводами, оптовыми торговцами. Также был поднят вопрос о ценообразовании в коммунальных аптеках города. Профильным ГУ поручено в кратчайшие сроки и подготовить предложения по обеспечению социально незащищенных доступными лекарственными препаратами через систему коммунальных аптек «Фармация».

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