Милицию Донецка переводят на усиленный режим

Обеспечивать общественный порядок в Донецке во время визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА будут около 800 милиционеров.

Об этом УНИАН сообщил начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь ДЕМИН.

По его словам, к охране порядка будут привлечены сотрудники ППС, участковые милиционеры, наружная служба, а также бойцы подразделений «Грифон» и «Беркут».

В связи с приездом президентов охрана порядка в Донецке будет осуществляться в усиленном режиме.

«Мы обойдемся своими силами, из других областей правоохранители привлекаться не будут», - добавил И.ДЕМИН.

Напомним, 18 октября в Донецке состоится Второй Украинско-Российский межрегиональный экономический форум, в котором примут участие Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ и Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ.