В Житомирской области проституток к клиентам подвозили на такси

В Житомирской области передано в суд уголовное дело, возбужденное за сутенерство в отношении трех человек.

Как сообщил УНИАН начальник отдела по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми УМВД Украины в Житомирской области Игорь УЩАПИВСКИЙ, уголовное дело в отношении трех членов преступной группы было возбуждено по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство, совершенное организованной группой, и втягивание в занятие проституцией).

В состав группы входили организатор и двое таксистов. По заказу клиента проституток доставляли к месту таксисты, брали плату, ждали завершения сеанса и забирали девушек. Все деньги проститутки отдавали организатору, который затем и распределял их.

По делу фигурирует более 10 проституток.