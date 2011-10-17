Под Киевом «шумахер» на Жигулях врезался в стадо коров
00:18, 17 октября 2011Общество
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Убил трех буренок
В Киевской области автомобиль ВАЗ-2105 врезался в стадо коров, в результате чего погибли трое животных.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, ДТП произошло в селе Гоголев Броварского района.
Двигаясь по проезжей части на большой скорости, легковой автомобиль въехал в стадо коров, после чего автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Шевроле». Водитель «Жигулей» с места ДТП скрылся. Его личность установлена, продолжаются его поиски.
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