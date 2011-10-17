Под Киевом «шумахер» на Жигулях врезался в стадо коров

В Киевской области автомобиль ВАЗ-2105 врезался в стадо коров, в результате чего погибли трое животных.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, ДТП произошло в селе Гоголев Броварского района.

Двигаясь по проезжей части на большой скорости, легковой автомобиль въехал в стадо коров, после чего автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Шевроле». Водитель «Жигулей» с места ДТП скрылся. Его личность установлена, продолжаются его поиски.