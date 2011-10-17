СБУ нашла много джинсов под потолком вагона

В Сумской области сотрудники СБУ во взаимодействии с работниками таможни на таможенном посту «Конотоп» в поезде «Одесса – Москва» задержали двух граждан Украины, пытавшихся вывезти контрабандным путем в Россию джинсовую одежду, общей стоимостью около 700 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Сумской области, контрабанда была скрыта в межпотолочном пространстве вагона.

В отношении задержанных СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 201 (покушение на совершение контрабанды по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.