СБУ нашла много джинсов под потолком вагона
00:02, 17 октября 2011Общество
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В поезде "Одесса - Москва"
В Сумской области сотрудники СБУ во взаимодействии с работниками таможни на таможенном посту «Конотоп» в поезде «Одесса – Москва» задержали двух граждан Украины, пытавшихся вывезти контрабандным путем в Россию джинсовую одежду, общей стоимостью около 700 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Сумской области, контрабанда была скрыта в межпотолочном пространстве вагона.
В отношении задержанных СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 201 (покушение на совершение контрабанды по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
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